美食當前，許多長輩因缺牙問題，難以品嚐食物，不僅無法滿足口腹之慾，長期下來還可能營養失衡。牙醫師葉昭孝表示，缺牙會導致咀嚼無力、臉部肌肉鬆弛，時間久了會導致營養不良，甚至提高失智的風險，建議長者製作活動假牙，重拾牙口咀嚼力。

牙醫師葉昭孝在臉書粉專表示，民眾常以為缺1顆牙影響不大，但越缺越多顆的機率會增加，不僅影響臉部美觀，對身體也會造成危害，若是缺牙約半年，會發現左右鄰牙明顯傾倒，使整體的齒列凌亂、咬合面積減少，出現咀嚼越來越無力的狀況。

骨頭少了牙齒的支撐和咀嚼後，齒槽骨和頷骨會逐漸萎縮，導致臉部肌肉鬆弛退化，影響臉型及不美觀問題，減少個人自信心和社交意願，除了影響口腔及降低進食意願外，食物若未經咀嚼，會增加腸胃消化負擔，身體機能及免疫力下降，長期下來導致營養不良，此外，喪失咀嚼能力會減少腦神經刺激，進而提高失智風險，咀嚼功能異常也容易增加吸入性肺炎的機率。

牙醫師葉昭孝提醒民眾，千萬不要忽視缺牙問題，有些人缺牙卻不願意去補，例如害怕侵入性的植牙手術、長者年邁手腳不靈活、因慢性疾病或癌症治療導致傷口恢復較慢、經費有限等，建議做「活動假牙」，無需手術還能減少長者看牙的恐懼，而且裝活動假牙能讓長者重新擁有咀嚼能力，輕鬆裝戴和拆卸，也能讓清潔更便利。