相信許多人都不只擁有一個帳戶，可能為了信用卡開戶，或是薪資轉帳所需要，種種原因讓我們有許多帳戶，時間一久，有些帳戶自然而然的空放在一旁，不過現今詐騙集團眾多，許多人為了減少不必要的麻煩，決定把許久未使用的帳戶清除，但也有人認為，可能哪天會突然需要用到。

一名網友對於沒在使用的帳戶感到煩惱。（圖／翻攝自Dcard）

一名網友再Dcard中發文表示，自己手邊有許多銀行帳戶，不過有很多是早已沒再使用的，而原PO即將出國，正思考是否應該將用不到的帳戶拿去銀行銷戶，還是應該留著，若未來有辦信用卡可以拿來繳費，各位對於沒再使用戶頭是抱持著留下還是銷戶的選擇呢？

貼文發出後，網友紛紛給出不同建議。（圖／翻攝自Dcard）

貼文發出後，許多網友紛紛給予原PO不同建議：「怕薪轉戶開的正好是銷戶的那家銀行，這樣要重新再開戶有點耗時間和麻煩…可能就是留著吧」、「建議留好未來搞不好會用到」、「現在開戶越來越難開，而且你永遠不知道你什麼時候會需要哪個戶頭」，但也有人認為：「太多帳戶會讓人困擾」、「我會銷帳，因為避免未來有人轉錢轉錯，又沒發現，最後變成警示戶」，帳戶多或許會帶來一些困擾，但在需要時也能帶來許多用處。