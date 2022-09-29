近年來台海越發緊張，日前國際媒體紛紛報導台灣民眾投入基本射擊技巧的訓練。國際防衛手槍協會台灣俱樂部（IDPA Taiwan）近日有代表隊赴美參加國家盃錦標賽，結果全數奪牌為國爭光，中華民國國旗在當地高高的飄揚。其中一名選手表示，經過此次經驗證實，「玩具槍訓練一定可以對真槍訓練帶來一定成效」。

台灣代表隊攜帶青天白日滿地紅國旗到場，並在賽事會場升旗。（IDPA Taiwan - 國際防衛手槍協會台灣俱樂部授權提供）

IDPA Taiwan在臉書粉專發文表示，本次IDPA美國國家盃錦標賽為年度五級最高級別賽事，台灣代表隊選手鄭嘉華、葉建廷、王茂榛、沈志亮4人參賽，鄭嘉華榮獲「國際最精準射手獎」以及SSP原廠現役手槍組SS級第二名，沈志亮榮獲「準照組最精準射手獎」及ESP強化現役手槍組MM級第一名，王茂榛榮獲CO光學瞄具組MM級第一名，葉建廷榮獲ESP強化現役手槍組MM級第三名。

選手之一的鄭先生分享賽事心得，透露當時升旗完後原本要收回國旗，結果靶場主事人提議可以留在靶場，未來若有台灣人參賽，他會為台灣再次升起國旗，升旗的合照也放在靶場辦公室與其他知名射手一起放在牆上。

鄭先生提到，他們一行人直到賽前才去習慣真槍，訓練時的玩具槍已經很好、很準確，雖然還是無法比擬數千美元的比賽用槍，但還是有2人順利奪下額外的大獎，「所以，玩具槍訓練一定可以對真槍訓練帶來一定成效，玩GBB（瓦斯動力槍）可以幫助你適應真槍，甚至可以打好真槍，只是，台面上又有誰真的在乎呢？」

對此，許多網友紛紛回應，「最快國際打槍射手」、「未來比賽時，也能看到我國國旗呀」、「好厲害，台灣槍都外銷，沒得玩，嗚嗚」、「結果最近修法都在搞玩具槍」、「國內玩槍的環境越來越悲觀，連國外買喵具還要申請，真諷刺」。