週六開始施打公費流感疫苗。（花蓮縣府提供）

花蓮縣今天新增598例新冠肺炎確診個案，衛生局長朱家祥表示，宜花東疫情逐漸趨緩，中央逐步解封，包括免戴口罩，不過他提醒，流感季節將到，不要輕易取下口罩，另外，莫德納次世代雙價疫苗、Novavax疫苗皆新增接種對象，公費流感疫苗等都將於10月1日起開始施打，符合公費接種資格者，可以「左手打流感、右手打新冠」，獲雙種保護。

朱家祥表示，花蓮縣新冠肺炎確診人數佔花蓮總人口數32.3％，截自9月27日鄉鎮市分佈確診人口數佔比，新城鄉40.2％占最多，其次為秀林鄉37.9％，其中吉安鄉較9月20日新增了1.5％；根據台大陳秀熙團隊所做的全國疫情趨勢分析來看，宜花東地區整體疫情逐漸趨緩。

莫德納次世代雙價疫苗接種對象，自10月3日起開放50至64歲成人、醫事人員、機場港埠、居家檢疫相關工作人員及航空機組員、船員、機構與社福照護系統相關工作人員、18歲以上因外交、公務、洽商等工作需求需出國者施打。朱局長提醒，莫德納次世代疫苗僅提供於追加劑，至少與前劑間隔12週。

Novavax疫苗開放12歲到17歲青少年施打，自9月30起開始預約接種，可用於12歲以上接種2劑基礎劑，也可作為追加劑使用，但須與基礎劑間隔至少12週以上。

朱家祥提到，秋冬季節來臨，流行性感冒病毒蠢蠢欲動，111年公費流感疫苗施打分為兩階段，第一階段將於10月1日開打，假日期間，衛生所照常設立接種站為鄉親服務，請符合條件的9類對象攜帶健保卡至衛生所接種流感疫苗。六個月內嬰兒因無法施打，請父母務必接種疫苗，保護孩子的健康，第二階段則是11月1日開打，施打對象為50至64歲無高風險慢性病之成人。