台股10多檔大型股今（29）日在鄰近午盤時，出現爆量拉高後旋即拉回的異常走勢，市場揣測可能是ETF或券商下單出錯。對此，金管會表示，目前經查僅有一筆約8萬元的錯帳更正，尚未接獲投資人反應受影響，相關狀況還需要進一步了解。

今日盤中價格出現異常走勢的個股，包括福壽(1219)、華夏(1305)、台達化(1309)、福懋(1434)、中化(1701)、東聯(1710)、和桐(1714)、台肥(1722)、中碳(1723)、中華(2204)、旺宏(2337)、華邦電(2344)、仁寶(2324)、佳世達(2352)、宏碁(2353)、英業達(2356)、微星(2377)等。

對此，金管會表示，經證交所調閱相關資料，截至下午3點僅有一筆錯帳，為元大府城分公司的原油ETF交易錯帳，但金額相當小、僅約8萬多元，與台股此狀況並無關聯，其餘尚未接獲投資人反應有受影響。

金管會指出，今日交易的錯帳更正期限至明天上午10點，相關狀況還需要進一步了解。同時，目前股市均有監測制度，若有不法狀況就會依法辦理，以維護交易秩序。