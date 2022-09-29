移工逃逸卻遭移民官以摔角技立即壓制。（台南專勤隊提供／李俊淇台南傳真）

移民署南區事務大隊台南市專勤隊於昨（28）日聯手勞政機關前往轄內多個外來人口聚集熱點執行查處行動，共查獲26名非法外來人口，查緝過程中1名失聯移工不死心企圖逃竄，卻剛好碰上曾經參加過摔角比賽的身手矯健移民官，馬上就被摔角術壓制在地逮捕。

台南市專勤隊隊長李建雄表示，共動員30多名人力，其中1名移民官還曾參加過摔角比賽。現場共查獲26名非法外來人口，其中有22名是失聯移工；另同時查獲3名非法雇主，全部依違反入出國及移民法及就業服務法帶回調查。

專勤隊表示，此次主要針對轄內外來人口聚集熱點執行查處行動，分別是安南區某處透天出租套房及善化區的一處工地，經預先勘查及縝密勤務部署，順利將非法人口全數帶回。

專勤隊呼籲，貪圖便利而非法聘僱外來人口，依就業服務法最高可處罰鍰75萬元，5年內再犯更將涉及刑事責任，最重可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科120萬元以下罰金。如果發現疑似違法情資，歡迎請踴躍撥打該隊檢舉專線06-5813019，共同打擊不法。