近來房市由自住買盤挑大樑，多數買方在成交後都迫不及待的想搬新家，不管是中古屋或新成屋，也無論是否有重新裝修，入厝前必定會先大掃除，信義居家提醒，新家大掃除容易有4大「盲區」，包括水垢與油垢、難以搬動的家具底下、裝潢後的粉塵、五金類等都不好清潔，若覺得自己清掃太吃力，也有專門的清潔業者可提供服務。

信義居家表示，以中古屋來說，最常見第１種盲區，就是水垢或油垢，包含浴廁、廚房等，或多或少都有沉積的汙垢，一般人打掃起來頗為吃力；第2類打掃盲區，則是沙發、床鋪或衣櫃等這類「不會搬動的家具」下面，例如前屋主將大型家具移走後，常會發現地面累積厚重的灰塵甚至是陳年汙垢，這些汙垢通常用清掃方式無法清除，還得用力刷洗。

新成屋或新裝修過的房子，雖然較無上述狀況，但常見第3類問題，就是裝潢後遍布全家的粉塵，包含天花板、牆壁、系統櫃，還有浴室的浴櫃、淋浴間玻璃和馬桶，廚房的櫥櫃等等，都需進行細部的吸塵、擦拭、清洗，才能安心搬入。

信義居家建議，裝潢後通常有「粗清」跟「細清」，「細清」最好安排在裝修後的3-5天，等細微粉塵都落下來之後，更有效全面的清潔。第4類清潔盲區是五金類，包含洗手間的五金、流理臺的檯面，裝修時常會有碰撞或擦傷受損，也都要清潔完才能看出，打掃後記得詳細檢查。

信義居家於8月推出2022年成交大禮包，送給信義房屋仲介買賣成交客戶四張優惠券，含「優質搬家」、「全屋清潔」、「鐘點清潔」跟「家電清洗」各項服務的折抵券；而推出後，成交客戶使用信義居家的服務量就較七月成長近四倍，又以全屋清潔跟搬家服務最熱門，顯見相關需求強勁。

信義居家表示，在10月份也有清潔1+1的活動，除了居家清潔享9折還能先卡位年前大掃除，好康不手軟，更加碼送蔬果箱，十分超值。