武界奧萬大自行車挑戰賽，考驗體能與毅力。（廖志晃攝）

首度舉辦的「武界奧萬大追楓自行車挑戰賽」，將於12月4日從日月潭出發，經過環潭公路、卓社隧道、武界部落及曲冰遺址，最後抵達奧萬大國家森林遊樂區；路線全長65公里，海拔最高處1311公尺，考驗騎士的體能與毅力。

副縣長陳正昇、南投林區管理處長李政賢、活動代言人魏華萱及熱情贊助的妮娜巧克力夢想城堡代表，29日聯袂為這場自行車挑戰賽揭開序幕。

陳正昇表示，這條自行車路線沿途徜徉湖光山色、穿越山林祕境，從日月潭到奧萬大，在7年前舉辦自行車道錦標賽時，就開始構想開闢新路線，近年來沿線周邊設施、警告標誌及交通指引陸續完成，追楓自行車挑戰賽事即將登場，也宣示祕境路線開通。

陳正昇指出，自行車挑戰賽從環潭公路經卓社隧道、武界部落、曲冰遺址，最終到奧萬大，沿線包括法治村、萬豐村、親愛村等原民部落，可讓騎士飽覽布農風情及自然景觀，可說是全新體驗，全程路線設置3個補給站，提供選手補充能量及短暫休息。

李政賢表示，奧萬大國家森林遊樂區蘊含豐富的自然景觀，園區也規畫適合露營與闔家出遊的路線，可以賞楓、賞鳥、觀瀑，歡迎車友參加追楓挑戰賽，網路報名至11月11日晚上11點59分截止。

已經率先體驗騎行全程的魏華萱表示，沿途上坡具有挑戰性，但此次賽事不計名次，而是以挑戰自我為主，因此建議車友放慢速度，盡情享受祕境風光，由於途經隧道因此務必加裝後燈警示，確保安全。