桃園市社子溪流經楊梅與新屋區，過去防汛道路與護岸防洪功能不足，桃市府水務局規畫2階段改善，去年已完成愛鶴橋至老飯店橋改善工程，降低溢淹風險。下階段月眉橋至慈恩橋治理工程已開工，將新建護岸並設水防道路與堤頂步道，配合河道拓寬改建慈恩橋，預計明年9月完工，將完整串連3.3公里景觀河岸廊道。

社子溪起源自楊梅老坑尾至新屋觀海橋止，主要流經楊梅與新屋區，全長約17.48公里，流域面積約77.83平方公里，上游較寬廣，下游漸縮狹窄。早年防洪能力不足，市府斥資1.6億元先行改善愛鶴橋至老飯店橋，新建約772公尺的護岸與水防道路，大幅提升河防安全，堤頂步道也成為居民運動路線。

水務局水利養護工程科說明，第2階段工程已開工，總經費2.7億元，預計在月眉橋下游至慈恩橋右岸，新建護岸與水防道路，全長約1145公尺，並配合河道拓寬將慈恩橋改建，步道旁也將規畫植生綠帶綠化環境，預計明年9月可完工。

桃園市長鄭文燦表示，水務局執行串連社子溪月眉橋至老飯店橋的治理計畫，全長約3.3公里，屆時全部完工後，一旁水防道路可作一般道路提供民眾使用，舒緩楊梅市區聯外交通壓力，後續將交由楊梅區公所管理維護；堤頂步道搭配將近1公頃的綠化復育，步道緊鄰植栽，更讓附近居民多了舒適運動、休憩空間。

針對民眾關心的防洪效益，水利養護工程科提到，護岸完成後，將提升保護標準，達到50年重現期距，有效提升防洪安全。鄭文燦強調，未來月眉橋至老飯店橋間長約3.3公里的水防道路，將完全串連，達成河防安全、交通便利與河岸景觀改造3項目標，提供民眾親水休憩的河岸走廊。