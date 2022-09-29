NCC昨（28）日對《辣新聞》開罰40萬，理由為媒體人周玉蔻去年12月立委補選時，猛攻顏清標家族，指稱一人拿10張身分證投票，NCC認為其未落實查證開罰40萬元。國民黨台北市議員王鴻薇披露，這是她一年前檢舉的！

國民黨台北市議員王鴻薇今（29）日指出，周玉蔻被罰40萬，是她一年前檢舉的。一年前，台中中二選區補選，當時許多綠營媒體，針對對於 顏寬恒以及家人，每日報導，可以說，從政論到新聞頻道，嚴重傷害新聞媒體自律，當時人稱「議顏堂」，針對如此誇張的行徑，她第一時間向NCC檢舉。

王鴻薇不滿說，NCC一直到周玉蔻為了陳時中選舉天怒人怨，才用這攤舊聞想平息眾怒，但她告訴這些綠媒、還有不中立的NCC，一年前她檢舉周玉蔻，一年後她繼續檢舉周玉蔻，但不變的是，大家的憤怒，已經到了臨界點。

王鴻薇痛批，去年補選期間，針對辣新聞18件總計36件，今年至今針對辣新聞的95件檢舉，NCC至今只開罰這麼一件？是誰讓她可以囂張如此之久？是誰讓她可以從顏寬恆傷害到蔣萬安，再再證實了，「你們的互相包庇、官官相護的醜惡事實」。