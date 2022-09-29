「什麼樣的志工活動，會一推出就秒殺，比演唱會門票還難搶？」信義房屋鼓勵同仁擔任永續志工，每年的名額有限，只要一開放報名，只見各分店秘書戰戰兢兢守在電腦前，就怕手速、網速比人慢錯失機會；今年志工活動到彰化花樹銀行野放皇蛾、復育台灣原生種，參加志工表示，跳脫日常到偏鄉幫助社區獲得滿滿正能量，回來更有動力面對工作，他們一再參加，因為「做志工會上癮」。

為對抗氣候變遷與響應永續倡議，信義房屋除了不斷推出綠色創新服務以降低碳排放外，也攜手彰化花樹銀行打造綠色生態基地、保護瀕危物種，對內也鼓勵同仁投入環境保育，擔任生態永續志工；9月21日信義房屋號召公司內部40名菁英業務同仁，包括公司最高榮耀的信義君子共榮會、當選全國傑出店長的集賢會共同組成信義志工團，到彰化花樹銀行進行世界最大蛾類「皇蛾」野放，以及台灣原生物種刺葉桂櫻植栽活動。

信義房屋永續志工日前至彰化花樹銀行復育台灣原生種。（圖/信義房屋提供）

花樹銀行創辦人郭俊銀說，花樹銀行從荒蕪的果園到現在擁有400多種豐富物種，不僅是全台唯一的花樹銀行，更透過社區一家計畫的促成與辜嚴倬雲植物保種中心合作，成為第一家協助植物保種的民間機構。目前園區除了存入5種瀕危植物外，也積極復育台灣原生樹種刺葉桂櫻與大皇蛾，近年因為氣候變遷皇蛾復育難度增加，很感謝信義房屋除了資金挹注外，也號召員工一起投入生態保育活動，共同栽種刺葉桂櫻與皇蛾野放。

信義房屋公益事業推動執行經理黃卉芃表示，為鼓勵同仁把關心與服務延伸到社會每一個角落，信義從2007年起推動「信義志工」，號召同仁走入社區服務，公司非常鼓勵同仁參與志工活動，而同仁本身對於志工活動的參與度也非常高，尤其多數服務地點都不是分店所在地，大多位在偏鄉，但是每次志工活動開放報名都是秒殺，比演唱會門票還難搶，許多同仁皆希望公司能多多開辦志工活動。

信義房屋集賢會會長王九思說到，信義房屋的企業理念是先義後利，雖然志工服務的社區都不是信義分店所在地，但是能親自走進地方、為地方服務，其中獲得的感動與心靈富足，反而能轉換成工作上的正面能量，尤其這次到花樹銀行參與皇蛾野放與種植刺葉桂櫻，能讓台灣變得更好，這種感動更是難以言喻，也期待疫情趨緩後，也能邀請客戶一起參與，一起努力讓我們居住的這片土地更好，「這是比賺錢更有意義的事情」。