今日台股有數檔股價在午盤突然飆高，法人圈盛傳是某檔ETF下單時出現胖手指（Fat-finger）、下單失誤現象，金管會證期局表示，為元大證券府城分公司錯置，錯帳申報期限到明天上午10點，但有哪些個股則要請證交所調閱相關資料，並強調台股有監視制度，若涉不法則依規範維護交易秩序。

今日盤中福壽（1219）、福懋（1434）、東聯（1710）、中化（1701）、和桐（1714）、台肥（1722） 、中碳（1723）、旺宏（2337）、微星（2377）、華邦電（2344）、英業達（2356）、仁寶（2324）、宏碁（2353）、佳世達（2352）、台達化（1309）、華夏（1305）、中華（2204）等，股價不約而同大漲5％。

因以上個股的股本多是中、大型，加上突然上漲時間又一致，外界原以為是ETF程式下單，但金管會查明是券商。法人指出，儘管大盤不好，大型權值股不振，外資又因先前賺得差不多、美元升息順勢出脫，但是內資依然活躍，不乏搶反彈的投資人。