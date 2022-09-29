由綾瀨遙、長谷川博己領銜主演的溫暖新片《救救旱鴨子》，改編自高橋秀實的同名散文著作，刻畫旱鴨子大學教授，以及人生只會游泳的熱血女教練之間，充滿希望與重生的感動故事，導演渡邊謙作透露8年前開始，就深受高橋秀實的著作吸引，他先是讀完高橋的另一本著作，接著又在書店相中《救救旱鴨子》原作，加上本身也是旱鴨子，於是深有同感地讀了起來，越讀越覺得非常有翻拍成電影的潛力，便著手撰寫故事大綱與劇本草稿。

導演渡邊謙作說：「原著是高橋先生因為工作需求，進而以開始上游泳教室的生活為背景，所創作出來的隨筆散文。我認為要拍成電影，必須要描述主角的動機，然而換作我這麼一個徹頭徹尾的旱鴨子，是不會因為有孩子就去學游泳，那要怎麼讓主角覺得非得要學游泳不可呢？可能就需要某種來自於不會游泳而造成的心理創傷，以及不想再重蹈覆轍的堅定意志了。」針對心理創傷這部分，導演更參考友人的過往：「我想描繪人們該如何面對過了好幾年後，都無法釋懷的過往。」

製片人孫家邦也回憶加盟該片的過程：「當時我看了企劃，就和導演說這部作品很有意思。不過當時聽說他找了很多人看，所以決定暫時先觀望，但發現這個電影企劃似乎遲遲沒有啟動，於是就自告奮勇了。他是個很講究故事合理性的人，劇本草稿的說明也偏多，改稿時只稍微改得簡單一點，幾乎就沒什麼好挑剔的了。」

不僅如此，該片還找來曾於2018年來台開唱的美聲組合「歡唱小怪獸」，演唱2首曲風截然不同的主題曲〈magic!〉與〈得活下去才行〉，她們在今年7月宣佈從5人團體改為3人體制，邁入下一個新階段。主題曲也深深感動了男女主角，長谷川博己直呼：「是首帶給我能量的歌，我很感動，差點哭了。」綾瀨遙也說：「我起雞皮疙瘩，清晰有力的歌聲更能將故事帶入深處。」

對於有機會獻唱主題曲，團員Karen表示：「在試映會的大銀幕上觀賞，看到影像與音樂合而為一的時候，我深切感受到『原來是這樣啊』，很榮幸能參與這部非常精彩的作品。」MAYU則說：「2首歌雖然反差很大，但都傳達『生活是什麼樣子』的訊息，很高興能為電影增添色彩。」Asahi也透露：「觀賞的時候很緊張，不知道我們的歌會在什麼時候播放，但電影內容跟歌詞息息相關，我認為我們演唱了一首非常合適的歌曲。」

導演則分享：「在考慮主題曲要讓男生唱還是女生唱時，想到如果是男生唱的話，會變成只屬於男主角的故事，然而我希望主題曲能夠像女神般照亮全人類，所以才挑選女生來演唱。」面對2首歌的曲風大不相同，導演也解釋：「我想表現人生中的光與影，所以在中途改變了電影的氣氛，主題曲也同時表現出這種雙面性。」《救救旱鴨子》將於10月21日在台上映。