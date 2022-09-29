人口老化加上疫情衝擊、死亡人數增加， 根據內政部統計顯示，8月建物繼承移轉近7千棟，等於每天就有225棟繼承移轉發生，創下單月新高，愈來愈多民眾不動產繼承問題。

信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，統計過去一段時間死亡人數與繼承移轉登記的數量比例，從2017~2022的上半年，繼承移轉登記占死亡人數的比例約為30%~33%，也就是平均每10個死亡人數，就會產生3棟的建物移轉，隨人口持續老化，加上這波疫情衝擊，死亡人數增加，導致短期內的繼承移轉也隨之創高。

內政部統計顯示，過去建物繼承移轉棟數逐年增加，而今年以來更是多月突破6,000棟，今年8月更達6,988棟，年增7.3%，前八月累計4.5萬棟、年增約一成，對比其他買賣、贈與或法拍等不動產移轉的趨勢來看，只有繼承移轉因為人口老化的因素，數據一直再創下新高。?曾敬德指出，早年國人早婚且小孩生得多，等到長輩不在不動產就由配偶與子女繼承，若真的長輩離世，輪到子女繼承不動產，可能繼承人的年紀也都5、60歲了，甚至還有好幾個兄弟姊妹共同繼承，若生前若沒有先安排協調好，很容易子女間產生糾紛，最後還是得出售不動產換取現金，才能公平分配給所有繼承人，這幾年實務上會發現，繼承後精華區的店面與不動產後，對外出售的狀況愈來愈常見。