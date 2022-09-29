民進黨台中市長參選人蔡其昌29日到太平區光隆國小捐贈該校棒球隊球具及設備。（蔡其昌提供／馮惠宜台中傳真）

台中市太平區光隆國小棒球隊成立至今近十年多次為台中市爭取佳績，小球手們平時在校旁簡易紅土球場練球，環境簡該簡陋，立法院副院長、民進黨台中市長參選人蔡其昌29日率同黨民代前往會勘，並向體育署爭取總經費約400萬元改善學校球隊訓練場地，讓球隊選手使用球場時更安全，並創造更好的成績。

蔡其昌29日帶來球具與設備捐贈給太平光隆國小棒球隊，並邀集立委何欣純、教育部體育署、台中市議員張玉嬿、蔡耀頡及市議員候選人林宜蓁、台中市政府教育局、台中市太平區光隆國小校長陳志宏等人前往設置在學校旁的簡易紅土球場練球會勘。

太平區光隆國小校長陳志宏表示，光隆棒球隊是太平區唯一的棒球隊，剛開始是在學校操場練習打擊，直到107年集眾人協助才有這塊場地，有了場地之後成績也突飛猛進，更代表台中市以分組第二進入全國賽，至今棒球隊也即將邁入第十年，感謝各界長期以來的幫忙，也要懇託各界繼續攜手努力為孩子們爭取更好的場地，再創下一個光榮十年。

蔡其昌說，此行除以中華職棒會長的身份做基層公益捐贈，另外，希望透過立法院副院長的角色，為孩子們爭取體育署的補助，來協助學校棒球場的相關設備改善。

何欣純說，對於基層棒球隊或是基層的單項運動設施的補助，方式跟要點應該調整和改變，像光隆國小棒球隊從無到有，都是靠學校、靠自己找教練，等到打出名聲、有成績，國家政府才會看見、才願意補助，這種模式有檢討的空間。

教育部體育署指出，本次計畫總經費約400萬元，計畫改善內容包含設置廁所、設置外野全區圍網、設置三排鋁合金看台、增設高地差坡道通路及整理棒球場場地，期盼改善選手訓練環境安全性、提升訓練績效。