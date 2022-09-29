義大利作曲家威爾第經典歌劇《奧泰羅》，是來自莎士比亞經典，今年將由劇場導演王嘉明執導、北市交和眾歌手演出，從不同角度詮釋經典，同時也會在舞台上打造「避難所」，反映現下的戰爭時局。（鄭任南攝）

男子打勝仗返國，卻聽信謠言，懷疑妻子不忠，親手將她勒死，發現真相時，悲憤自殺。義大利作曲家威爾第經典歌劇《奧泰羅》，是來自莎士比亞經典，今年將由劇場導演王嘉明執導、北市交和眾歌手演出，從不同角度詮釋經典，同時也會在舞台上打造「避難所」，反映現下的戰爭時局。

王嘉明表示，談起《奧泰羅》，大多會從聽信讒言、人與人之間的不信任感談起，而他想從不同角度切入，不單單是善或惡，而是呈現角色性格的不同面向，「每一個人都有不同面向，無法用單一好壞定義，我認為不要被善惡定義，角色的立體比較重要，此外是『嫉妒』，一般解讀嫉妒，都會想像一個人的內心有一個保險箱，像是一個叫作嫉妒、邪惡的容器，我認為嫉妒也是在關係下產生的結果。」

《奧泰羅》故事描述打勝仗的將軍奧泰羅，遇上設局陷害他的下屬亞果，令他誤會妻子黛絲德莫娜出軌，憤而殺妻後，發現自己鑄下大錯後自殺。

王嘉明表示，劇中的愛情雖然是個人內心世界，但卻也像是一個公共場域一樣被觀看，「而這之間沒有人是局外人，所有的東西串在一起，像是閉門政治，我們運用的避難所空間，參考烏俄戰爭的地下車站，大家都躲在裡面避難，也是心靈的避難所。」

上一次北市交製作《奧泰羅》是1992年，這次再重製，也特別邀請義大利籍指揮家馬可．波米（Marco Boemi）來台，同時來有來自美國的男高音布萊恩．利傑斯特（Bryan Register）飾演男主角奧泰羅，女主角黛絲德莫娜則由首位與普契尼歌劇院簽約的台灣女高音左涵瀛飾演。演出將於10月21日、10月23日在台北表演藝術中心大劇院登場。