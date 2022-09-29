科技始終來自惰性！1名小女童被發現坐在床上，把氣球塞進衣服內，外觀像是「小小孕婦」，但其實真相是氣球變成「手機架」，小女童把手機放在氣球上，直盯著螢幕，網友笑說「比較懶的人，智商都很高」、「確定不會是學爸爸的啤酒肚嗎」、「科技始終來自於人性，而人性本源於惰性」。
有網友在臉書「爆廢公社」分享3張照片，1名年幼女童坐在床上把整顆吹好氣的氣球往衣服裡面塞，氣球大小如同她的頭，就這樣被塞在女童肚子前，而女童接著竟是把手機放在氣球上方，形成另類的「手機架」，而女童面對氣球玩全沒有展現膽怯，反而相當專注地盯著手機。
原PO分享照片笑說「比較懶的人，智商都很高」；其他網友留言「發明家可說是懶鬼出身，就是嫌麻煩，乾脆想個有效率、方便的點子，一勞永逸」、「科技始終來自於人性，而人性本源於惰性」、「再努力一點應該不用球輔助」、「這孩子真的很聰明、難得的奇才、好好栽培」、「媽媽一定是有份量的媽媽，才會模仿媽媽」、「確定不會是學爸爸的啤酒肚嗎」、「太嫩了，我不用氣球，都直接架在肚子生」。
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