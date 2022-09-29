情侶之間吵架難免，但若能好好表達內心的不滿與看法，摩擦也能為彼此帶來磨合。搜狐號《星座不求人》分享，獅子座、雙子座、牡羊座認為吵架也是雙方坦承的一種方式，不僅能夠解決問題，還能加深彼此的感情，所以對他們來說，感情就是越吵才會越好。

▍獅子座

獅子座身為火象星座，不論脾氣還是性格都很直率，他們不會刻意掩飾自己的情緒，也不會隱藏自己的想法，當然也不喜歡頻繁的爭吵，不過他們並不會抗拒吵架這件事，因為他們最怕彼此不理睬，這種冷處理只會讓他們漸行漸遠。對獅子座來說，吵架也是雙方坦承的一種方式，當有矛盾或問題發生時，透過爭吵反而能更好的解決問題，彼此磨合，加深了解。

▍雙子座

雙子座之所以愛吵架是為了要增加生活樂趣，他們不喜歡情侶間的相處模式如一灘死水，更認為打架鬥嘴也是一種愛的表現，不僅能解決問題，加深彼此感情，還能感受到發洩情緒的快感，因此他們並不害怕爭吵，反而樂在其中。對雙子座來說，嬉笑怒罵皆是愛，吵吵鬧鬧也能為平淡的生活帶來變化，過於平穩的感情反而會讓他們不滿足。

▍牡羊座

牡羊座屬於吵架不記仇的類型，對他們來說吵架是為了發洩情緒，吵完後依舊能夠恩愛如初，不會受到太大的影響，此外在他們的認知中，磕磕碰碰才是感情最真實的模樣，他們寧願把怒火都發洩出來，也不要彼此冷戰越走越遠，這樣的冷暴力只會讓他們失去安全感，所以對於性格火爆的牡羊來說，反而越吵架感情越好。