中國外交部發言人汪文斌29日主持例行記者會。針對中日邦交正常化50周年提問，汪文斌稱，中日應以兩國領導人重要共識為指引，恪守中日四個政治文件確立的各項原則，共同致力於構建契合新時代要求的中日關係。

汪文斌表示，今天是中日邦交正常化50周年的紀念日。50周年是中日關係發展史上的重要里程碑，50年前兩國老一輩領導人以卓越的戰略眼光和政治膽識，做出實現中日邦交正常化的政治決斷，揭開了兩國關係的嶄新篇章。

汪文斌指出，50年來，雙方先後達成四個政治文件和一系列重要共識，奠定了中日關係的政治法律基礎。兩國各領域交流合作取得長足發展，不僅給兩國人民帶來重要福祉，也為地區和世界的和平穩定與發展繁榮作出了積極貢獻。

汪文斌強調，當今世界面臨百年未有之變局，在即將開啟下一個50年的征程之際，中日應以兩國領導人重要共識為指引，恪守中日四個政治文件確立的各項原則，重溫建交初心，致力和平友好，順應潮流大勢，拓展互利合作，管控矛盾分歧，共同致力於構建契合新時代要求的中日關係。