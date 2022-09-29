Cooper因心臟病導致肺積水，謝侑達以氧氣幫牠治療。（新北市動保處提供）

世界心臟聯盟將每年9月29日訂為世界心臟日，然而心臟病並不是人類特有的疾病，心血管疾病同時也是犬隻10大死因的前3名，新北市動保處獸醫師謝侑達指出，毛寶貝罹患心臟病有4大徵兆，包括「長期咳嗽」、「活力下降」、「呼吸窘迫」及「突然昏倒」，提醒飼主早期發現，早期治療，避免錯失黃金治療時間，讓毛寶貝能長久陪伴身邊。

心血管疾病好發於中高齡以上的小型犬隻，如馬爾濟斯、吉娃娃及貴賓犬等，因品種好發老年心臟瓣膜的退化，導致心室收縮時無法有效阻擋血液，造成瓣膜性心臟病。另外，透過後天感染心絲蟲，也會造成毛寶貝心臟疾病；不分體型、品種、年齡，都有可能會被感染，心絲蟲藉由血液流動，寄生於心臟與肺臟，初期會咳嗽、體力下降，後續則會干擾血液循環，讓心臟逐漸衰竭，嚴重可能導致猝死。飼主應避免蚊蟲叮咬毛寶貝以及口服預防用藥，杜絕罹患風險。

謝侑達分享個人經驗，他養的14歲吉娃娃犬Cooper，日前就是因為罹患小型犬好發的瓣膜性心臟病不幸離世，3年前Cooper出現長期咳嗽及活動力下降的症狀，謝經過理學檢查、聽診、超音波及X光影像學檢查，發現Cooper心臟結構明顯擴大，最後診斷出有瓣膜性心臟病，在藥物以及給予氧氣治療控制下，輔以細心的照護，提升Cooper晚年的生活品質。

謝侑達表示，「長期咳嗽」、「活力下降」、「呼吸窘迫」及「突然昏倒」是毛寶貝罹患心臟疾病4大徵兆，飼主可記錄以上症狀的出現頻率，一旦出現症狀或頻率明顯增加，飼主應帶至動物醫院就診。毛寶貝患有心臟疾病，在照顧上需特別注意季節交替的溫度變化，冬天要注意保暖，夏天在環境上要注意通風不可過熱；生活方面也要注意不可讓毛寶貝激烈運動或過累，保持無壓環境，平時在飲食上採低鹽少油，或食用處方飼料。

動保處建議，年齡在6歲以上的毛寶貝，定期每半年至1年做1次健康檢查，即早發現問題，透過藥物治療能讓疾病獲得控制，延緩疾病惡化速度，進而延長毛寶貝壽命。