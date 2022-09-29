民眾發現大雁村6處有伊藤氏原始觀音座蓮，其中1處已絕跡，今年剩32株。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣魚池鄉澀水森林步道的蕨類豐富，有「侏羅紀公園」美稱。（楊靜茹攝）

澀水社區與水沙連社大生態講師沈揮勝合作，對村內蕨類進行調查。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

台灣特有珍稀蕨類植物「伊藤氏原始觀音座蓮」1968年在南投縣蓮華池發現並發表，全台僅南投縣蓮華池及新北市烏來山區有其蹤跡，1970年起卻在蓮華池絕跡，澀水社區發展協會今年在林務局輔導下對社區蕨類進行調查，全村6個點驚喜發現32株，還以托葉繁殖成功復育20多株小苗保種。

林試所指出，伊藤氏原始觀音座蓮野外族群稀少，1968年中興大學植物系助教陳添福率先發現，隔年同校植物系教授謝萬權採集標本並發表，1970年起該蕨類在蓮華池絕跡，而台灣大學植物系教授郭城孟在北部烏來發現新族群，直至2006年林試所進行蕨類野外調查時，在蓮華池再度發現，團隊2007年進行托葉繁殖，繁殖出23株幼苗，鄰近澀水社區主動調查復育卻是首例。

澀水社區發展協會2018年起透過南投林管處「社區林業計畫」，落實手作步道、步道巡守監測與維護、生物資源調查等，近年更與水沙連社大生態講師沈揮勝合作對村內蕨類進行調查，今年3月8月發現伊藤氏原始觀音座蓮原分布於大雁村6處、共32株，其中1處絕跡，另1處原本有16株，今年剩2株。

大雁村長陳秋坤說，為了保育伊藤氏原始觀音座蓮，社區將強化巡守監測計畫，保護珍貴原始環境，並積極進行復育工作，蕨類多以孢子繁殖，但伊藤氏原始觀音座蓮的孢子繁殖力實太弱了，因此瀕臨絕種，已透過托葉繁殖方式，成功育出小苗20多棵。

南投林管處長李政賢表示，護衛並復育自然環境，最可貴的是在地力量，樂見社區居民主動針對瀕絕物種進行搶救、復育和保種，期待伊藤氏原始觀音座蓮達到穩定的族群量，成為社區的特色與亮點。