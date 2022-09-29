一隻可愛的哈士奇在路上找不到飼主狂奔，基隆市警察第四分局員警用盡方式，讓哈士奇阿寬與飼主重逢。（基隆市警察局提供／張志康基隆傳真）

一隻可愛的哈士奇在路上找不到飼主狂奔，基隆市警察第四分局員警用盡方式，讓哈士奇阿寬與飼主重逢。（基隆市警察局提供／張志康基隆傳真）

基隆市安樂區28日傍晚有隻哈士奇狗狗在路上亂竄，熱心民眾發現後，擔心哈士奇發生危險，或是導致意外事故。便將哈士奇牽往派出所報警求助。經過員警上網透過社群協尋，讓飼主順利找回這隻失蹤2天的哈士奇。

基隆市警察第四分局表示，28日傍晚民眾發現，有隻哈士奇狗狗在大馬路上到處亂跑，似乎在找人，一副很慌亂的樣子。民眾擔心狗狗亂竄會造成牠自己的危險，也可能造成其他意外事故，便拉著狗狗帶到附近的安定派出所。

安定派出所警員葉宗樺在晚間約9時左右，接獲民眾報案，先是試圖安撫這隻慌張失措的哈士奇，並為狗狗拍了幾張照片，再請線上巡邏的同仁協助，送哈士奇至動物醫院掃描晶片。

在此同時，葉宗樺也將狗狗的照片上傳到臉書社群，發布協尋訊息。果然沒多久，就有民眾與他聯絡，表示知道這隻哈士奇的主人是誰。

經員警與飼主聯絡，到達派出所時，俞姓飼主滿臉疲憊與激動，頻頻向員警致謝。俞姓飼主表示，26日帶著哈士奇「阿寬」出門散步，但在過馬路的時候，一時沒注意，回頭阿寬就走失了。飼主急得半死，四處尋找未果，也試著在臉書社群發文協尋。沒想到在心灰意冷之際，接到警員的聯絡，讓他與家人都欣喜若狂，再三致謝，也感謝熱心民眾的善心之舉，讓「阿寬」能夠重回溫暖的家。

第四分局提醒民眾，寵物不會說話，無法問路也不會求救，呼籲民眾帶著毛小孩出門時，一定要繫牽繩，也可以在狗狗貓貓的頸圈上別一個狗牌，更重要的是最好能為毛小孩植入晶片，好讓撿到的人能夠在第一時間知道如何連絡上你。