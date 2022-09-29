李宓今與台大學弟老公阿Q補辦婚宴。（陳俊吉攝）

李宓今與台大學弟老公阿Q補辦婚宴。（陳俊吉攝）

資生堂千金李宓與台大學弟老公阿Q去年登記結婚，婚宴受疫情影響3度延期，如今雙胞胎萌兒屆滿週歲前，29日選定台北翡麗詩莊園補辦婚宴，夫妻倆豪砸百萬席開25桌，並邀請黃豪平主持，婚禮主題結合桌遊「狼人殺」，讓賓客化身桌遊角色與新人拍照留念，李宓則身穿低胸露肩白紗禮服現身，上圍35F好身材一覽無遺。

李宓和老公今下午先在禮堂進行儀式，2人也在鏡頭前親吻放閃，看到現場採訪媒體大陣仗，李宓的老公坦言：「本來是緊張婚禮上表演，但看到媒體後覺得等一下應該比較不會緊張了。」李宓則是婚宴前幾天有點緊張，「因為疫情最近好像又開始嚴重，很擔心親友健康，一方面又覺得很開心，可以跟大家分享喜悅，所以心情上蠻複雜」。

熱愛跳舞的李宓今在婚宴上獻唱6首歌，前一晚還為了背歌詞煩惱，希望為現場賓客送上祝福；2人婚禮延了3次才辦成，先前為了顧及親友們的時間，夫妻倆先前為了挑婚宴日子吵不停，一度吵到她對老公嗆聲「要不然就不要結了」，如今終於辦完大事，2人打算年底前先拚個女兒，明年3月去馬爾地夫度蜜月，之後和老公擇日飛峇厘島再辦一場婚宴。