新北市從地方政府、外交官、學者三方的角度，和學子分享拓展國際關係的新趨勢。（新北市秘書處提供／李奇叡新北傳真）

新北市政府秘書處和淡江大學外交系合作，今天在淡大舉辦「2022新北市城市外交論壇」，邀請在外交領域具影響力的日台交流協會副代表服部崇博士、新加坡駐台北商務辦事處副代表王宗翰、荷蘭在台辦事處資深政策事務官溫麗颯(Lisa Laeven)、淡江大學日本政治經濟教授蔡錫勳、政治大學外交學系主任盧業中、台北大學永續創新國際學院助理教授塔瑪娜（Tamara Klicek）等大師開講，透過結合在地的國際學院，開拓城市外交新典範，從地方政府、外交官、學者三方角度和學子分享拓展國際關係的新趨勢，探討全球外交軟實力。

該活動廣受學界及國際關注，也吸引許多學生到場參與，有外交系的學生就說，除了傳統的建姊妹市與簽訂MOU等，國際城市更流行直接連線對談，用國際共通語言「聯合國永續發展目標」（SDGs）交朋友；另一位外籍生也提到，新北市曾捐贈防疫物資給友好城市，給予實質幫助，讓他印象深刻。

政大外交系主任盧業中提到，外交的要點就是「Think Globally Act Locally」，與新北這幾年推廣SDGs的行動不謀而合，而日台交流協會副代表服部崇也分享，城市已經躍升為重要的外交管道，例如新北三重區、日本三重縣曾簽訂觀光交流合作協定，相信城市間互動可以發揮更大的影響力。

淡大日本政治經濟系教授蔡錫勳則將新北比擬為東京，提到新北的平溪天燈節跟九份以觀光、文化來和國際交流，是很成功的案例，荷蘭在台辦事處政策事務官溫麗颯也說，8月21日與市府在淡水合辦的外交行旅活動大河號，就是城市交流最佳典範。

另外，新加坡駐台北商務辦事處副代表王宗翰特別提到，新加坡和台灣長期在歷史、教育、軍事及美食等方面密切合作，對新北市長侯友宜贈送的新北珠蔥更是念念不忘。

北大永續創新國際學院教授塔瑪娜傳遞自身經驗，強調國際事務並非都是嚴肅、遙不可及，只要勇於改變並抓準趨勢，國際城市之間能有各種厚植情誼的方式。

新北市政府秘書處長饒慶鈺強調，新北市長侯友宜一上任就掌握SDGs趨勢，將永續作為市政核心，而新北發表的地方自願檢視報告書也寄達全球40座圖書館，並榮獲德國iF設計大獎及TCSA臺灣企業永續金獎、金點設計獎標章等獎項，且在世界城市論壇WUF 10、聯合國COP26發表演說，多管齊下，讓世界更加認識新北；另外，新北昨天也受邀至英僑商會優良企業貢獻獎頒獎典禮，分享城市永續治理的經驗，可見只要抓準國際趨勢「SDGs」，在國際間就能發揮影響力。

新北市秘書處國際事務科補充，新北今年推出的SDG雙語網站中有各項永續政策，也結合公私協力成立「ESG倡議平台」，市府會定期發行「SDG電子報」，讓大家掌握最新消息。