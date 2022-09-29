在全球通膨、升息等不利因素下，台股波動劇烈，惟潤泰全（2915）9月底仍順利募集完成185億元現金增資，在股東、員工、承銷團以及大股東以特定人身份加碼認購參與下，順利完成本年度募集金額最高的現金增資案。

主辦券商群益金鼎證券表示，今年來全球股匯市大幅波動，初級市場不易出現利於新股承銷的長時間窗口，現金增資有賴股東、員工、承銷團共同掌握時效完成。

潤泰全於資金到位後，預計依進度償還長期借款，大幅減少利息支出，增加股東權益。