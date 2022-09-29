第四季全球經濟面臨轉折，即使成長放緩已成為共識，然是否引發衰退仍為市場關心重點，保德信指出，第四季聯準會的態度與動作持續為全球關注焦點，從2023年點陣圖中位數顯示，此波利率終點將落在4.625％，明年2月可能為最後一次升息，但前提取決於年底核心PCE年增率是否回落到聯準會的目標區間。在資金強力緊縮之下，第四季金融市場震盪難免，不過此時反而可以留意具長期成長趨勢明確或抗通膨的產業與市場，股市可聚焦美股、台股，產業則以生態友善、新供應鏈、基礎建設、醫療等，債券則以高評等的投資等級債為主。

保德信市場策略團隊主管葉家榮表示，美國聯準會9月將基準利率上調3碼，目標利率區間調升至3％至3.25％，雖然符合市場預期，但是市場預測11月再升3碼的機率仍高，至年底的目標利率區間將來到4.25％至4.5％。由於聯準會的貨幣緊縮力道延長，鷹聲嘹亮對於經濟衝擊力道提高，甚至不惜以經濟放緩、失業率提高來壓抑通膨，金融市場也持續反映後續經濟降溫等負面情緒。

葉家榮指出，美國的強力升息已開始影響實體需求，包括美債殖利率走升、美元指數創20年來新高，同時引發市場資金動盪，投資市場持續從官員談話的蛛絲馬跡，預測未來緊縮還會維持多久，雖然觀察通膨數據應已觸頂，但因為聯準會有意讓升息一次到位，且將維持高利率更長時間，以抑制通膨回到長期目標區2％的水準，其中，住房成本現在為主要壓抑通膨下滑幅度的原因，通膨數據能否持續回落，達到聯準會期望以明確且令人信服的方式下降，才能給予聯準會政策轉向無後顧之憂的環境。

葉家榮分析，能夠支撐聯準會持續積極升息最大原因在於強勁的就業數據，同時，最新公布非農就業人口總數重返疫情前的高峰，顯示企業正大量重啟，民眾生活及經濟活動陸續回到疫情之前的狀態，就業市場將成為目前美國經濟關鍵的下檔支撐，惟高通膨仍需要跟著需求同步放緩而下降。

葉家榮認為，第四季除了以靜制動，靜待良好逢低布局時機之外，通膨及美元指數能否回穩是最大關鍵，另一方面，外部的風險因子如歐洲能源問題是否擴散至全球亦值得投資人持續追蹤觀察。

在強力升息、美元強勢、終端需求放緩之下，可能使得企業獲利下調，股市估值同步下修，債券也因為殖利率攀高而受到影響，保德信市場策略團隊主管葉家榮表示，市場過度悲觀時，正是逐步進場布局的好時機，第四季投資布局需要精準掌握經濟轉折之下的長線贏家，整體以結構性行情為主，可以聚焦具長期成長趨勢明確或是具抗通膨特性的生態友善、新供應鏈、基礎建設、醫療等產業，區域股票不妨留意美股、台股低檔分批布局機會，債券則以具較高評等的投資等級債為主。