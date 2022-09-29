全國唯一電力設計獎「台電瓩設計獎」29日起跑，共48個得獎名額，總獎金90萬元，再創新高。即日起至明年3月17日開放徵件，歡迎各路好手結合電力與設計，投稿拿獎金！

為推廣電力能源議題社會溝通，台電持續舉辦校園電力宣導及競賽活動，已邁入第23年，今年以「Re」概念為主題，呼應台灣近年能源轉型、淨零永續等熱門議題，針對傳達設計、多媒體設計及創意品設計三大類徵件。

台電總經理王耀庭表示，瓩設計獎開辦超過二十年，參與投稿件數年年增加，近六年即累積近1.5萬件作品，已成設計新秀較勁賽場之一，而今年總獎金達90萬元再創新高，期盼設計好手以設計為電力知識發聲。

台電說明，瓩設計獎持續與時俱進、因應社會發展潮流調整競賽主題內容與進行方式，如既有平面海報設計類，今年調整為可更廣泛兼具電力能源概念傳達與設計美感展現的「傳達設計類」，主題則呼應淨零碳排國際趨勢，以電力零碳未來、環境永續、儲能發展、用電智慧管理為核心內容，並首度以資訊圖表（infographic）為徵件要求，參賽者需藉設計將電力概念轉化為可與大眾有感互動的視覺圖像；創意短片類也擴展包含影音與動畫的「多媒體設計類」，以一度電作為徵件主題。而過去屢獲話題討論、進入第三年徵件的「創意品設計類」，今年期許參賽者將設計創意融合電力與永續思考、循環經濟概念，獲選者之後亦有機會將作品實際量產。

今年瓩設計獎特別邀請曾操刀金曲獎及台灣文博會視覺設計的顏伯駿、負責今年台灣設計展動態主視覺的二棲設計創辦人林呈軒，與台灣第一個群眾集資平台－嘖嘖創辦人徐震等15位設計與業界翹楚共組黃金評審陣容。

顏伯駿表示，希望透過台電瓩設計獎，將複雜的電力知識，轉譯為平易近人的圖像，探討整體能源發展目標及方針，喚起大眾對於環境永續議題的重視。