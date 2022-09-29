廖家儀與陳仙梅、羅巧倫飾演國中同學。（陳俊吉攝）

廖家儀與陳仙梅、羅巧倫飾演國中同學。（陳俊吉攝）

廖家儀手臂上的刀疤，與自己市場小孩成長背景有關。（民視提供）

廖家儀哀怨演新戲完全沒有化妝打扮的機會。（陳俊吉攝）

羅巧倫透露自己體重有回升。（陳俊吉攝）

陳仙梅新戲飾演嫁入豪門的女主播。（陳俊吉攝）

民視新8點檔《市井豪門》即將上檔，飾演國中同學的廖家儀與羅巧倫、陳仙梅29日聯袂受訪，「市井組」的廖家儀劇中在市場賣水餃，她坦言，自己從小在市場長大，角色環境與成長背景相似，過去常在市場幫媽媽做生意，有次爸媽吵架、媽媽拿菜刀剁豬腳時，她剛好伸出手當場被菜刀剁到手臂，她當下自己去醫院急診，縫了3層共21針，手臂至今還留有一道深深傷疤。

廖家儀說，那是某年端午節，她剛選完中國小姐，回家幫忙媽媽做生意，沒想到爸爸來找媽媽討錢，她當時正在找錢給客人，不料媽媽一個激動，手上的菜刀就剁在她手上，她表示：「其實真正剁下去那個瞬間沒有血，看到是白色的，傷口很深差點切到肌腱。」

她說，事發當下就跟媽媽要500塊，準備自己去藥局買藥包紮，但走了半小時後才發現那天端午節，所有藥局都沒開，她只好趕緊去醫院掛急診，最後縫了3層共21針，「當下我心裡想的不是痛，是要趕快回市場幫我媽做生意，因為市場的生意人一年能賺的就是三大節日」。

談到兩個月發生兩次車禍意外，廖家儀坦言，後來捐血那次其實是小擦撞，「當時高速公路走走停停，那時候後面來車小小的『親』了一下，撞到當下我跟我司機就是互看，但就是平常有做好事，甚麼事都沒有」。而第一次車禍後，後腦部份有筋腫起來，醫生研判是天氣熱、加上她壓力過大，「我那幾天拍哭戲，跟豪傑哥對戲，他演的真像我爸討厭的那個樣子，整段哭戲我都很投入，用真感情在演」。

為了拍戲已經兩、三個月沒回香港，廖家儀表示，香港很近，是疫情把距離拉遠了，「我每天都在哭，我在《市井豪門》每一場哭戲都是靠想老公想小孩，要演哭戲時就先視訊一下」。拍戲空檔也經常要盯著小孩的學業和生活，「小孩開學第一天，我就接到學校老師電話，告訴我女兒打了校長的兒子，我就在台灣和在重慶的老公一起視訊開會解決，就連中秋節也是3組人分隔3地過節」。

羅巧倫劇中是「豪門組」，被問到近日《黃金歲月》已婚人夫許仁杰和謝京穎被傳假戲真做，羅巧倫說，與兩人是不同條故事線，跟其他人很少見面。至於親姊何依霈也與同劇演員龍語申爆緋聞，她說姊妹沒有住在一起，出門前剛跟姊姊通過電話，「沒事啦！他們只是一般的朋友，但平常感情都很好」。她透露，目前姊姊現在是單身，且是不婚主義者，若姊姊交男友會與自己分享？她笑說不會，讓一旁的廖家儀吐嘲：「你們姊妹真的是感情不好！」

羅巧倫現在除了忙拍戲，半夜還要直播賣面膜，她自認很愛賺錢，也很愛逛街買東西犒賞自己：「我每天4點起床，又要跳海什麼的，看著身上的瘀青，就會想要購物才對得起自己，所有疲憊感都會一掃空。」至於要存到多少錢才能退休？羅巧倫笑說，廖家儀告訴她「沒結婚8000萬，有結婚6000萬」，所以她只好認命繼續努力拍戲。

她在《黃金歲月》飾演的黃雪琴被許多不理性觀眾痛罵過，被問在《市井豪門》中還使壞嗎？她笑說自己在《黃金歲月》最後一集會洗白，她也覺得演大家眼中的壞女人不會委屈，「我可以一個人打全部！」身材纖細的她，也被一旁的陳仙梅和廖家儀嫌棄實在太瘦了，她笑說自己有變胖：「我本來38公斤，現在大概胖到43公斤了。」

被問到擇偶是否會挑選豪門組？羅巧倫趕緊澄清：「我是嫁給愛情，不是嫁給錢，但對象不能不讓我買包包，我可以花自己的錢買包包沒問題！」透露平常聽到限量的就沒有抵抗力，但價格還是不能太貴。

陳仙梅劇中是高學歷主播，經羅巧倫牽線嫁給哥哥吳皓昇成了豪門媳婦，為了傳宗接代承受莫大壓力，她覺得自己角色的星座應該是金牛座，有豪門家庭的包袱，只能忍氣吞聲不能做自己，透過這角色很能體會豪門飯碗不好捧、心酸的那一面。她也透露婚前媽媽就一心希望她能嫁入豪門，還曾經被安排與豪門朋友約會，但那次約會最終哭著收場，只因為對方不小心肢體觸碰，讓她渾身不對勁、好想吐，她說：「其實對方就是不小心沒有其他意思，但自己心裡那關過不去，就這樣一路哭著回家。」不過現在的她家庭生活平實而幸福，覺得自己「嫁給愛情，自己當好門」。