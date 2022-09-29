民進黨基隆市長參選人蔡適應批，葉匡時被列為「基隆最不歡迎人物」，謝國樑卻資源回收拿來當寶，嚴重羞辱基隆人。（民進黨基隆市長參選人蔡適應提供／陳彩玲基隆傳真）

國民黨基隆市長參選人謝國樑29日邀前交通部長葉匡時至基隆，為交通政策背書惹議。基隆市長林右昌、民進黨基隆市長參選人蔡適應分別批，葉匡時被列為「基隆最不歡迎人物」，謝國樑卻資源回收拿來當寶，嚴重羞辱基隆人。對此，謝國樑競辦回應，林右昌為求官嘴臉醜惡。

蔡適應表示，葉匡時擔任交通部長時，不僅把基隆罵到臭頭，還嫌又老又舊，當時基隆市議會不分藍綠，決議把葉匡時列為基隆市不受歡迎人物，時任市長張通榮也支持，沒想到謝國樑資源回收拿來當寶，今天又把他帶到議會，由此事情來看，謝國樑真的無心交通政策。

蔡適應說，謝國樑提的gogoro政策被充分打臉，現在已講不清楚錢從哪裡來，法案從哪裡通過，可能要請謝國樑詢問新的交通幕僚怎麼解決，或向大家道歉，此政見無法實行。林右昌也說，謝國樑此舉不但可笑，且嚴重羞辱基隆人。

無黨籍基隆市長參選人黃希賢則提及，謝國樑不僅將完全不重視基隆交通及建設的葉匡時任為基隆市政諮詢委員，更好笑的是將前行政院長江宜樺任為其「基隆市政諮詢委員會主委」，市民無法忘記，江宜樺身為基隆人，完全不重視基隆發展、不回饋家鄉，還酸「基隆發霉生鏽，就像二流城市」。

黃希賢怒酸「噁心」，謝國樑任用這2位曾居中央高官，完全在羞辱基隆人，市民不需要虛偽又噁心的市長及市政顧問，泛藍支持者及基隆人，都應睜大眼看清楚。

對此，謝國樑辦公室發言人余治明表示，葉匡時擔任交通部長時，協助基隆爭取全國唯一e-tag折扣的主要推手，林右昌為了求官，放棄可實現政策的討論，轉而用意識形態來攻擊，顯露出的醜惡嘴臉，相信市民都看在眼裡。