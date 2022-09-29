穩了？國民黨台北市長候選人蔣萬安民調領先，媒體人朱凱翔今(29日)在其直播節目《下班不演了》分析，無黨籍候選人黃珊珊從綠贏搶到的票比較多，不方便對民進黨候選人陳時中陣營打太用力，導致蔣萬安能大口吃下討厭陳時中的選票，讓他有90％的把握蔣萬安能贏下台北市長寶座。

朱凱翔表示，黃珊珊的狀況就是，從震傳媒委託戴立安、美麗島電子報、TVBS等民調顯示，黃珊珊的選民結構有很多年輕人、中間選民都沒錯，但是她從綠營這邊拿到的比例，比從藍營這邊拿到的比例要多。黃珊珊之前的聲勢會起來，是因為她從陳時中這邊搶了比較多的選票。

「而不是從蔣萬安這邊拿到的藍白互通有無的選票，沒有。」朱凱翔說，確實某種程度有，但在黃珊珊身上並不明顯，這是民調數字透露的。黃珊珊會有點尷尬，我到底要用多大的力道去打綠？我打得很用力，有可能把綠的打少，但是藍的選票會不會來呢？可是不打綠，綠的選票就會來嗎？藍的會不會又跑了呢？所以非常難拿捏力道，她到底要打周玉蔻打到多大力氣？要跟國民黨、蔣萬安一樣用洪荒之力去打周玉蔻嗎？

朱凱翔指出，因為黃珊珊現在大約還有2成的綠營選票，是不投陳時中而要投給她的。她會因為打太大力而綠票會跑掉，還是因為覺得陳時中不行了而投過來呢？樂觀來看這是她的利基，打得好就是左右逢源，打得不好就是綁手綁腳。因為有百分之五十幾的人絕對不投陳時中，其次是不想看到蔣萬安當選的人。蔣萬安為何可以固守？因為他領先，藍營選民不想看陳時中當選，就投蔣萬安就好了，一點都沒有懸念。

「蔣萬安民調第一，他的西瓜就只會愈滾愈大顆啊。」朱凱翔強調，不想看陳時中當選，反而不能投黃珊珊，搞不好分票分到五五波，陳時中還有機會當選，當52％的人都這樣想，蔣萬安這顆西瓜就會愈來愈大。大家太討厭、太害怕陳時中，而黃珊珊的勝利方程式，選票結構一定要有某程度的綠票，所以不能往死裡打綠，所以在討厭陳時中的選票當中，蔣萬安就大口大口地吃，「如果明天投票，我有百分之九十的把握，蔣萬安會贏。」