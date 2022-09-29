財政部台北國稅局29日表示，民眾出售原自住房地繳納房地合一稅，於完成移轉登記日起2年內重購新自住房地者，可於重購新房地完成移轉登記之次日起5年內申請按重購新房地價額占出售舊房地價額之比率，退還出售舊房地時所繳納之所得稅，先購後售的情形也適用。

但是，台北國稅局提醒，若重購新房地在5年內改作其他用途或再行移轉時，國稅局將追繳原扣抵或退還稅額。

台北國稅局進一步說明，個人重購自住房地，經核准退還或扣抵房地合一稅額，於重購後5年內，如因未成年子女就讀或擬就讀學校訂有應設戶籍於該學區之入學條件、本人或配偶因公務派駐國外或原所有權人死亡，致戶籍遷出或未設戶籍於該重購房屋，如經查明該房屋實際仍作自住使用，確無出租、供營業或執行業務使用，仍可認定屬未改作其他用途，免予追繳原退還或扣抵稅額。

台北國稅局舉例說明，納稅義務人陳君原於2019年5月30日以1,030萬元購入A屋，並將戶籍遷入A屋且居住，2020年1月5日再以1,270萬元購入B屋（新房地），2021年8月29日以1,140萬元出售A屋（舊房地），並將戶籍由A屋遷至B屋，陳君申報出售A屋房地合一稅應納稅額20.3萬元及主張重購自用住宅扣抵稅額20.3萬元，案經台北國稅局以符合2年內重購及自用住宅要件予以核准。

但是，台北國稅局之後稽查時發現，陳君雖於2021年8月29日將戶籍遷入B屋，又旋即在2021年12月15日將戶籍遷出B屋，也未實際居住於B屋，且無前述戶籍遷出或未設戶籍免予追繳之情形，台北國稅局認定陳君在重購B屋後5年內改作其他用途，遂向陳君補徵原扣抵之稅額20.3萬元。

台北國稅局提醒，民眾已申請重購自用住宅扣抵或退還房地合一稅者，在重購後5年內，勿改作其他用途或再行移轉他人，如經查獲，國稅局將追繳已扣抵或退還之稅額 。