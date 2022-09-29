「女大男小」年齡差距過大，真的沒有相愛的可能嗎？一名男網友表示，在公園認識了50多歲的阿姨，沒想到對方竟然轉帳給他35000元零用錢，希望原PO能多多陪伴，後來傳訊息指定下次約會要吃韓式料理，最後還給原PO一個「韓國瑜說愛你」的貼圖。

一名23歲的男網友在Dcard上發文表示，自己有去公園慢跑的習慣，時常被一些婆婆媽媽拉著講話，想要把女兒介紹給他，不過原PO都會婉拒，後來因緣際會認識50多歲的王阿姨，起初王阿姨戴著口罩，原PO還誤認她只有30歲左右。

原PO透露，一開始是王阿姨和友人請他幫忙拍合照，為了傳照片才互相交換了Line，後來王阿姨便開始邀他一起跑步，甚至進一步邀他去家裡吃飯，雖然原PO多次拒絕，阿姨還是不斷對他示好，某天阿姨表示，家裡水果買太多，想要送給原PO，但原PO認為不能平白拿東西，便提議要付錢，「結果阿姨希望我轉帳100元給她就好」，不料也因此讓阿姨得知原PO的銀行帳號。

沒過多久，兩人便成為常聊天的朋友，阿姨提前兩個月就跟原PO約定，希望原PO能幫她過生日，直說「太孤單了，這年紀還自己過生日」，原PO沒有多想地如期赴約，一見面阿姨就感動落淚，用餐期間還不斷傾訴，直說自己沒人愛，也沒有生小孩，感謝原PO願意陪她慢跑，讓她感受到「愛」。

當場傻眼的原PO不曉得如何應對，只能呆若木雞地點頭附和，阿姨進一步表示，一個月會給原PO零用錢35000元，希望兩人能有更多的相處時間，下一秒逕自拿起手機，轉帳37000元給原PO，還說多的2000元是這次的午餐錢，完全無視原PO的拒絕。

阿姨火速轉帳37000元，完全無視原PO的拒絕。（圖／翻攝自Dcard）

原PO抗議：「阿姨我真的不行啦」，但對方卻回應：「錢都轉了！沒事啦！吃吃飯而已！之後會習慣的」，便藉口有事離開了餐廳，留下不知所措的原PO。

整起事件還沒結束，原PO回家後收到阿姨的訊息，表示吃飯的過程非常愉快，希望兩人以後能多多一起出去玩，還指定要吃韓國料理，最後附上「韓國瑜的貼圖」，寫著「愛你喔」。讓崩潰的原PO完全不曉得該如何回應。

阿姨指定下次要和原PO吃韓式料理，最後還傳了一個韓國瑜的貼圖。（圖／翻攝自Dcard）

貼文曝光後，超展開的過程讓許多網友傻眼，紛紛留言，「先別急著拒絕，仔細想想兼職三萬五好像蠻多的耶」、「阿姨直接強迫你中獎」、「繼續下去，你或許就有車有房了」、「本來覺得很荒誕，看到後面對話出現韓國瑜，嗯…我信了」，但也有人認真建議，若原PO無法接受這樣的關係，最好還是把錢退還回去，直接和阿姨把話說清楚。