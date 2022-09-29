菲律賓空軍在前幾年迎來了新一代的噴射戰機，也就是購自韓國的FA-50，數量僅有12架。然而沒過幾年，卻有超過一半的戰機無法有效運作，這是後勤系統出問題的明確訊號。

菲國空軍副司令阿瑟•科杜拉少將(Arthur Cordura)在國會答詢時表示，12架戰鬥機裡，只有5架能正常起飛，這意味著著戰備狀態約為 40%。

他說：「其他7架戰機當中，其中2架正在進行定期維護，將於第4季可以返回戰備，但是其他戰機正在等待零附料件。」

被問到為何妥善率如此低，科杜拉說，疫情大流行使得運輸出問題，而且與南方反政府游擊隊的作戰過於頻繁，也耗損了大量零件。他說目前正在改革後勤料件的採購程序，相信妥善率可以逐步提升。

菲律賓是在杜特蒂政府期間，向韓國購買了 12架FA-50戰鬥教練機，這是菲律賓在近20年以來，再次取得噴射戰機，更早之前，菲律賓有6架F-5A/B戰機，是由中華民國空軍所捐送的。

菲律賓空軍曾被認為是亞洲最好的空軍之一，但在1980年代以後，卻因政治動蕩、經濟不振，以及1992年美國離開蘇比克灣基地，原本的租金收益也停止，這都造成菲律賓軍備快速衰頹。

FA-50被視為「過渡性空中戰機」，因此菲律賓正在計畫購買像是美國F-16、瑞典SAAB-39這樣的主力戰機，然而這種主力戰機的單價是FA-50的兩倍以上，要是連FA-50都無法有效維持運作，更昂貴的戰機就更不可能了。