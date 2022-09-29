英國減稅引發英鎊貶值、債市崩跌，英格蘭銀行緊急救市，金管會29日公布，銀行、保險及證券業到今年8月底，對英國總曝險金額是新台幣1兆5,080億元，比去年8月時增加1,072億元左右，增加最多是銀行業，投資增771億元、授信增164億元，但部位最多是壽險業，有1兆1,928億元，占其海外投資近5.8％。

保險局副局長林志憲表示，各國央行為了因應物價上漲造成的通貨膨脹問題，紛紛啟動升息，造成資本市場波動，保險局已在本月22日發函各保險公司，要求就各國央行升息對公司財務、業務及淨值比的影響，提出因應方案提報最近一次的董事會。

銀行局副局長童政彰則提出三點監理方式，一是依循巴塞爾協訂，各銀行總行應對集團整體風險訂定控管機制；二是加強銀行海外授信及投資的風險控管，銀行對相關投資，都要訂投資項目限額、投資標的資格條件、信用評等及風險胃納量等，在投資委員會討論後決定是否投資。

三是強化海外曝險的監理，銀行局已請中央存保公司監控銀行海外曝險情況，了解各銀行有無異常狀況，作為日常監理或總經理會議加強督導的項目。

據金管會統計，到8月底銀行業對英國總曝險額是新台幣3,044億元，比去年同期增加935億元，其中投資部位曝險2,498億元，同比增771億元，授信餘額則為546億元，亦增加164億元。

壽險業8月底對英國投資曝險則有新台幣1兆1,928億元，比去年同期增加101億元，產險則為25億元，是減少3億元；主要是英國亦是全球主要金融市場之一，壽險業也會投資英國相關債券與股票。

證券自營部位8月底對英國曝險82.75億元，比去年同期減少51.65億元，減幅達38.4％，證期局副局長張子敏表示，有可能是券商減碼，但亦可能是債券殖利率反彈，券商投資海外債評價減少，造成投資部位亦下降。

期貨商對英國曝險僅新台幣300萬元，比去年同期的100萬元，略為增加，但金額都極小。