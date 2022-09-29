左營高鐵科技之心都市技劃變更案，29日經高雄市都市計畫委員會審議通過，規劃明年以公辦都市更新方式，辦理招商開發，未來開發之後，可提供商場、辦公、會展、轉運及停車等設施，強化北高雄左營高鐵站旅運樞紐機能。

高雄副市長林欽榮29日指出，高市府因應半導體產業進駐中油高煉廠之後，衍生的相關商辦會展及交通轉運等服務性設施需求，運用左營高鐵站三鐵共構交通樞紐優勢，啟動「左營高鐵科技之心」計畫。

他說，高市府與交通部鐵道局及國防部政戰局等國有土地管理機關多次磋商協調，將位於高鐵站西側1.07公頃轉運專用區、以及1.33公頃廣停用地，變更為商業區，主要計畫經市都委111年7月27日第104次會議審議通過，並於9月21日報內政部核定。

林欽榮指出，該案依循主要計畫指導，擬定細部計畫及劃定都市更新地區，規劃第三種商業區及公園、廣場兼道路用地，另為提供原有轉運機能及停車空間，同時要求未來公辦都更建築開發時，應將位於地面層的左營轉運站設施約2,000平方公尺樓地板面積，捐贈予高市府營運管理，並補足原廣停用地的175席停車位，供公眾使用。

高雄都發局長吳文彥表示，該案預計明年以公辦都市更新方式，辦理招商開發，除了留設轉運站設施及足量的公共停車場外，並透過立體車道，連通高鐵站頂樓停車場，直接連接至國道10號，減少翠華路交通壅塞；並利用人行空橋連通台鐵新左營站及高鐵站。

他說，未來開發後，可提供商場、辦公、會展、轉運及停車等設施，強化北高雄左營高鐵站旅運樞紐機能。