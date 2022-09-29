暴龍化石首登亞洲拍場，一具科學價值的罕有暴龍化石遺骸「尚神」，曾是地球上出現過最巨大的掠食者，將在11月香港佳士得秋拍登場，估價約1.2億港元（近台幣5億元）。得標買家將獲得與化石相關的所有權利及軟資產，並能為暴龍化石重新命名。

佳士得亞太區總裁龐智鋒（Francis Belin）表示，全球共有約20副暴龍化石，目前為止沒有一副為亞洲研究或教育機構擁有，但亞洲市場對極具歷史價值的藏品需求日增。

恐龍化石拍品得來不易，從6,600萬年前白堊紀至今，能以化石型態留存下來的機率僅1,800萬分之一，並非常態性拍品，暴龍更是所有恐龍化石收藏領域最熱門品種。

2020年佳士得紐約曾拍出暴龍STAN，以破紀錄的3,180萬美元成交，今年5月佳士得紐約再拍出恐爪龍，因為也是掠食者，成交價飆上1,240萬美元。

這具化石遺骸將於新加坡維多利亞劇院與音樂廳率先展出，其後則運往香港會議展覽中心展出及拍賣，藏家、科學愛好者和熱愛恐龍人士可以親眼目睹。

「尚神」暴龍化石遺骸長12.2米，高4.6米、寬2.1米，重1,400公斤，在美國蒙大拿州麥康縣的地獄溪層出土，組裝後的化石準確重現「尚神」暴龍生動的狩獵姿勢，體現凶猛個性，推估生活於6,800萬至6,600萬年前的白堊紀時期，化石遺骸達到博物館級標準，以骨質密度計算的完整度達54％，極具科學價值。