林襄以中職樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」成員身分爆紅，嬌小身材卻有極大反差的E罩杯傲人上圍，人氣不斷攀升，近期更是帶著清涼寫真進軍日本，林襄還在IG曬出寫真書裡的辣照，更下決心要為了宣傳學日文；但有酸民跳出來轟她「靠奶紅」，林襄本人跳出來反擊，再度引起討論。

啦啦隊女神之一的林襄近期話題不斷，從身材被質疑二次發育、陷整形疑雲，但她不甩流言蜚語，28日在IG宣布寫真書《與你襄愛》將在日本正式開賣，還曬出書內令人臉紅心跳的2張辣照，還透露會試著挑戰日語宣傳，讓眾人看見她進軍日本決心。

林襄在IG分享寫真書正式在日本開賣了。(圖/ 摘自林襄IG)

不過，在大票熱情粉絲支持下，仍有酸民跳出來批評她，指控她曾說不想靠奶紅不想當花瓶，寫真書卻已經出了第二本；沒想到意外釣出林襄本人回應，她大方表示，「我沒說過不想靠奶當花瓶哦」。而當酸民繼續嗆她，林襄也只回了表情符號「@@」，高情商表現被讚翻。

其實從林襄透露進軍日本計畫後，有在台灣的日本男生認證林襄完全命中「全日本人喜歡的女生長相」，在日本無論是男生或女生都會喜歡的那種；而林襄前段時間也有在簽書會上展現日文實力，用日文跟粉絲打招呼，「我是林襄，我喜歡大家」。