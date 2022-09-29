中華職棒有慣例在開賽前都會找藝人、網紅等舉行開球儀式，2017年在台灣舉行的亞洲冬季棒球聯盟比賽，邀請一名國中少女江宛庭開球，結果少女把球丟到二壘鬧了烏龍，網友因她的詼諧反應送上「二壘妹」的稱號，近日網友因討論開球來賓聯想到多年前的尷尬場面，因此搜尋江宛庭的近況，沒想到現在身材相當傲人，不見當年青澀模樣。

PTT版上討論日本職棒過去請小學2年級的球迷開球，18年後再請這位球迷在最終戰投出最後一球，有始有終令不少球迷感動；有網友就聯想到亞洲冬季棒球聯盟比賽曾邀請東山高中國中部的學生代表江宛庭開球，結果開球時卻丟錯邊，讓場外觀眾哄堂大笑，被封為「二壘妹」，有網友送上影片，當年那位二壘妹現在成為一位Youtuber，影片內容是她隨機跳舞給路人看的影片，江宛庭直呼想成為啦啦隊隊員，更在停車場大跳應援舞給經過的民眾看，影片中可以發現江宛庭身材前凸後翹，更有女人味了。

網友紛紛討論：「這上面推文的二壘妹，變超大」、「二壘妹變這麼多喔0.0」、「二壘妹變化這麼大」、「長大變好美，也沒有故意裝笨博取關注」、「二壘妹追夢的過程感覺很有戲啊 」、「很有意義欸～真不錯」；但由於她對棒球好像不是太了解，有網友直言「二壘妹如果不充實內涵…根本沒機會吧」、「要進啦啦隊不可能只靠身材有料吧！」、「根本完全對啦啦隊有很大的誤會。」