行政院宣布10月13日起入境檢疫改為0＋7，交通部觀光局也配合解除禁團令，但排除中港澳地區，旅遊業人士直言，雖然中國也有禁團令，但我方大可一併解除，只留下「中港澳」不解除，明眼人一看就知道又是政治因素。

觀光局今日宣布10月13日起開放旅行業組團赴國外旅遊及接待來台旅遊團體，惟中國大陸、香港與澳門地區仍持續暫停組團前往旅遊及接待來台觀光團體。

旅行業人士分析，自從2016年政黨輪替，兩岸關係轉冷，陸客團大幅減少，2019年更開始限制自由行來台，2020年新冠肺炎疫情爆發後，兩岸旅遊交流直接中斷。2年多疫情期間，兩岸關係並未好轉，反而還因為美國眾議院議長裴洛西訪台陷入最緊張的時刻，如今禁團令解除只留下「中港澳」一手，明顯就是政治考量。

該人士指出，旅遊業的人都很清楚，中港澳人士來台並非觀光局說了算，背後是由陸委會主導。雖然中國也有禁團令，但台灣大可釋出善意直接把中港澳禁令一起解除，日後總有恢復的一天，卻沒有選擇這麼做。

據悉，中國目前也有禁團令，政策持續清零；香港則是走向開放，目前當地旅行社積極要組團出國，也歡迎其他國家的團體到香港，唯獨台灣的情況特殊，團體無法入境，就連旅遊業人士也不清楚下一步走向。

熟悉兩岸旅遊事務人士說，中國2019年開始限制陸客來台自由行，該政策很可能延伸到港澳，儘管未明文禁止來台旅遊，但旅行社可能也不敢貿然出團。

創新旅行社董事長李奇嶽則認為，中國邊境還未開放，因此我國禁團令不開中港澳還說得過去，要談是否為政治因素還太早，須等對方國門開放後再做觀察。他預估，兩岸交流會先從小三通開始恢復，大三通則要再等一段間。