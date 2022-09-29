內政部次長花敬群29日至台東勘災。（讀者提供／蔡旻妤台東傳真）

內政部次長花敬群（右）29日至台東勘災，立委劉櫂豪（中）陪同。（讀者提供／蔡旻妤台東傳真）

饒慶鈴在勘災後特別與慈濟洽談，希望結合民間及公所等各界力量，協助災民重建家園。（讀者提供／蔡旻妤台東傳真）

內政部次長花敬群與營建署長吳欣修29日至台東勘災，台東縣長饒慶鈴及立委劉櫂豪陪同，花敬群允諾提供包括集合式住宅最高450萬元、修繕補助最高50萬元補助，首納入透天厝，最快10月核發。饒慶鈴說，感謝中央放寬限制，但50萬恐不足災戶重建。

內政部次長花敬群與營建署長吳欣修今天到台東勘災，對於地震造成池上及關山數百戶建物受損，承諾提供各項協助，其中修繕補助最高50萬元、集合式住宅最高450萬元。並請縣府造冊，經核定10月就可核發。

饒慶鈴說，這次918地震造成許多原本313地震受災住戶更嚴重，台東這麼多非都、非集合住宅地區都需要幫助，甚至得拆掉重建。

劉櫂豪表示，災後第一時間就前往勘災，並向內政部爭取相關賑災的措施，協助災民經費補助，要求中央部會用以最快速度協助重建工作。

台東偏鄉不少老房子早年未合法申請建照，屋主擔心「違建如何申請補助經費」。吳欣修說，過去一定得有合法建照來才可申請災後補助，但這次狀況特殊急迫，只要是既成建物，這次地震房屋受災戶無論是否有建照，可透過修繕補強獲得補助。

饒慶鈴首先感謝中央各部會協助台東災後復原、放寬民宅申請限制，但行政體系方面遠不及民間所需，50萬仍遠遠不足以支應災戶重建。因此她在勘災後特別與慈濟洽談，希望結合民間及公所等各界力量，協助災民重建家園。