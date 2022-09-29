台東大學與延平鄉公所、台泥綠能簽訂產學合作意向書。（讀者提供／蔡旻妤台東傳真）

台東大學與延平鄉公所、台泥綠能簽訂產學合作意向書。（讀者提供／蔡旻妤台東傳真）

近年深耕地方文化產業發展的國立台東大學29日與延平鄉公所、台泥綠能公司簽屬產學合作意向書，盼能串聯大學社會責任（USR）與企業社會責任（CSR），為地方創造正向改變。

台泥綠能與雲朗集團合作結合地熱發電與溫泉觀光，在台東縣延平鄉打造「紅葉谷綠能溫泉園區」，8月底試營運。台泥綠能總經理翁吉良表示，紅葉谷溫泉園區同時作為地熱發電的預備基地，若學生有興趣，無論是相關系所實習，或將來有意願投入綠能產業，都樂意提供培訓機會，做為未來的種子人才。

台東大學校長曾耀銘表示，學校以綠色國際大學為目標，設有綠色與資訊科技學士學位學程、綠色產業高階管理碩士在職專班，近年也陸續有綠能相關研究，如研發溫泉地熱發電系統、綠能車輛等，期待透過3方進一步合作，提供學生進入業界學習的機會，串聯USR與CSR，共同落實永續發展。

台東大學師範學院執行第2期USR「台東Y計畫－共創部落好旅遊」，目標場域擴及延平鄉，透過相關課程為武陵部落設計部落導覽地圖、旅遊資訊平台。也為紅葉少棒紀念館製作互動式遊戲APP，深受鄉公所肯定，引薦台東大學與紅葉谷綠能溫泉園區進一步討論未來合作，促成此次簽屬合作意向書。

台東Y計畫共同主持人、東大體育系主任溫卓謀表示，「紅葉谷」招募不少在地人才，也期許連結東大的人才培育資源，發展企業人才的第2專長，協助部落推展觀光旅遊，而透過與企業合作，逐漸讓部落青年願意投入永續觀光發展，也將是第3期USR台東Y計畫的執行重點。