外資賣超台股金額已逾1.2兆元，復華投信投資研究處副總邱鶴倫表示，外資賣超不見得是看壞台股，因台股在他們的投資組合中仍要維持一定比重，外資近月大筆賣超主要是獲利了結，加上美元走強，資金需要重新配置，內資仍踴躍投資台股，投信持續買超。

邱鶴倫說，在外資匯出的情況下，內資仍扮演重要角色，等美元走強的趨勢告一段落，外資賣壓減輕，加上融資籌碼清理後，會重新檢視台股價值，再回來投資。推估明年台股大盤區間將是1萬4000～1萬7000點之間，相對看好長線仍具成長趨勢的半導體，次族群則是高速運算、節能及替代能源ESG概念、車用電子、網通(400G)、生技、蘋果供應鏈等題材表現。

復華投信基金經理人朱展志分析，目前製造業進入去庫存階段，房地產銷售放緩，但勞動市場仍強健、失業率不會大幅上升，可支撐美國消費；企業及家計部門負債低、

銀行債務體質佳，即使景氣下行也不致陷入深度衰退，應不會發生「螺旋式通膨」惡性通膨情況。

朱展志指出，Fed持續透過鷹式升息壓制通膨，外界預期11、12月還要各升3碼、2碼，明年第一季再升1碼，讓景氣衰退風險升溫，不過在市場陸續反應升息利空後，高品質且殖利率較高的債券投資價值浮現。