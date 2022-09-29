國民黨嘉義縣長參選人王育敏（中）與國家政策研究基金會29日針對嘉義縣長照醫療提出質疑和建言，新北市長侯友宜胞兄侯明鋒（右二）也為王育敏贊聲。（呂妍庭攝）

新北市長侯友宜胞兄，高雄醫學大學教授侯明鋒（中）說現在嘉義需要是把縣民照顧好的父母官，但現行老人、醫療照顧作法卻很有限。（呂妍庭攝）

《遠見敏雜誌》今公布2022年縣市總體競爭力評比，國民黨嘉義縣長參選人王育敏質疑，嘉義縣競爭力仍與去年一樣維持在最後一名，各面城市發展，嘉縣多在倒數後段班，縣府卻幫嘉義縣長翁章梁在全縣各公車亭宣傳他五星縣長的「豐功偉業」大內宣，要求造神廣告下架，翁章梁則回應，他這3年就是在努力提升嘉義的競爭力，近期的民調也發現，縣民是支持、鼓勵往這方向走，也認為方向是對的，會堅定走在正確的道路上。

王育敏今早先出席國家政策研究基金會舉辦的「嘉義縣醫療長照面面觀」座談會，由永續發展組召集人陳宜民主持，中華民國防疫學會理事長王任賢、高雄醫學大學教授侯明鋒、教文體育組召集人陳學聖等人參與，會中新北市長侯友宜胞兄，侯明鋒說家鄉這幾年似乎沒什麼變化，雖各界很努力提升嘉義的進步，但首要應把縣民照顧好，尤其是一生奉獻在這個土地的老一輩，而不是發展什麼，甚至引進汙染工業，他是基於愛這塊土地，特地回來為王育敏贊聲，也希望嘉義健康醫療作法可以更細膩。

王任賢說，嘉縣是全台人口老化最嚴重的地方，長照服務涵蓋率指標卻明顯偏低，陳宜民也呼籲縣府，所謂預防醫學不是只是幫老人裝假牙，還有更多國人常見的好發疾病應重視。

王育敏除在座談會中批翁章梁做過10多年社會局長，卻沒辦法針對醫療長照量能不足提出解方，隨後指《遠見雜誌》今公布2022年縣市總體競爭力評比，嘉義縣仍與去年一樣維持在最後一名，細看各面向的城市發展，嘉義縣不僅全都是倒數後段班，其中諸多評比面向甚至還比去年再倒退。

王育敏重砲抨擊，民進黨在嘉縣執政20年，帶給縣民的卻只有退步，翁章梁還不斷大內宣，說自己五星縣長、執政滿意度有多高、又得了什麼首長滿意度金獎，簡直荒謬至極。

翁章梁說，競爭力是總體性的表現，而嘉縣公共設施不足和競爭力不足，是60年來，台灣往工業化發展，嘉縣長期扮演糧倉的結果，他3年來努力改變競爭力不足，從農工大縣、基礎設施都在慢慢加強，也獲得縣民支持和肯定。

至於老人照護，翁章梁說，嘉義縣在長照投入相當多的心力，目前該重視的是地方基礎長照量能增加，如日間照護中心等，目前據點覆蓋率已達67％，而他就任才35％，會努力朝75％邁進，繼續強化。

翁章梁陣營也列舉翁任內推動的老人照護措施，包括精準運動、行動醫療車、安心管路計畫等，強調嘉縣老人人口比例全國最高，翁陣營主張多一位健康的長輩，就能減少一分醫療與社會成本的負擔，而且服務老人家的長照資源一定要讓長輩看得到、找得到、用得到。