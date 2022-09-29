延宕多時的大陸中國遠洋海運收購漢堡港碼頭股權案，由於德國政府內部意見仍嚴重分歧，已多次延後的交易期限再次延長至今年年底。德媒指出，漢堡港碼頭股權收購案爭端涉及地緣政治爭議，目前經濟部長反對，總理態度保留，可能要等到總理蕭茲訪問中國進行商談才能定案。如果此案被否決，將是中國經濟力量進軍歐洲的一項不小的挫折。

據《德國之聲》報導，中遠海運近日發佈公告宣佈，為促成滿足漢堡港集貨櫃碼頭股權交割條件及完成交易事項，因此同意將完成日期延至2022年12月31日。此前德國聯邦經濟部長表示反對這樁股權交易案。不過股權出售方漢堡港口與倉儲物流公司認為，德國政府最終會給交易案打開綠燈。

報導指出，漢堡港是中國與歐洲之間海上和大陸貨物運輸最重要的物流樞紐，中遠有意將漢堡港CTT碼頭打造成在歐洲的首要轉運樞紐。去年9月中國遠洋海運表示計劃收購德國漢堡Tollerort貨櫃碼頭（CTT）35%權益，作價為6500萬歐元。而CTT碼頭是漢堡港口與倉儲物流公司（HHLA）運營的3大貨櫃碼頭之一，HHLA公司的絕大多數股權為漢堡地方政府所持有。

在這起股權收購案中，無論是HHLA公司還是漢堡地方政府都已經同意並支持交易完成。但是這樁交易需要獲得德國聯邦政府的批准。

《路透》報導表示，德國聯邦政府內部對漢堡港股份收購案存在分歧。聯邦經濟部長哈貝克表示反對，但總理府則對此持保留意見，更傾向於尋找解決方案。2周前，聯邦經濟部長哈貝克表示反對中遠海運入股漢堡港CTT碼頭。

漢堡港務集團市場總監馬特恩（Axel Mattern）近期也對媒體表示：「政府如果拒絕這樁收購案，不僅對漢堡港，對德國來說都是一場災難。」他說：「讓中國人參與港口的運營對漢堡港來說是一個巨大的收穫，而不是危險，特別是中遠海運將很快成為全球最大的航運公司。」

德國工商總會（DIHK）的貿易專家特雷爾（Volker Treier）表示：「如果缺少明確的（投資）安全標準就拒絕重要的貿易夥伴中國的投資，這會對德國作為投資地的吸引力產生負面影響。」

《北德意志電臺》報導說，漢堡碼頭營商HHLA認為德國政府最終會給這樁股權交易案打開綠燈。當地物流行業猜測，中遠海運收購漢堡碼頭股權可能是德國總理肖爾茨訪問中國時會與中方商談的一個問題。港媒曾報導，德總理蕭茲可能在今年11月前往北京與中國國家主席習近平舉行會晤，不過消息未獲證實。