北溪天然氣管線爆炸，敲響歐洲能源警鐘。（示意圖/達志影像/shutterstock）

俄羅斯通往歐洲的兩條北溪天然氣管線，近日接連傳出三處不明原因漏氣後，瑞典海岸巡防隊稱又在北溪2號找到新的洩氣點，目前北溪1、2號管線共有四處洩氣，二處位於丹麥經濟水域，另二處位於瑞典經濟水域。北溪管線爆炸造成氣體外洩，各國懷疑是俄羅斯蓄意破壞，但俄國將矛頭指向美國，華府隨即反駁莫斯科製造「假消息」，究竟北溪是誰炸的，各方相互指責，目前仍是羅生門。

瑞典媒體報導，瑞典海岸巡防隊透露，在北溪2號天然氣管線找到新洩氣點，目前已經發現四處洩氣，北溪1、2號管線各有二處，丹麥與瑞典經濟水域各有二處。瑞典經濟海域的兩個管道破裂洩氣範圍，直徑分別達900公尺和180公尺。

綜合外媒報導，北溪天然氣洩漏事件，稍早各國政府直言，是遭受人為蓄意破壞，芬蘭更指出，只有「國家」才有辦法造成如此規模損壞，還點名俄羅斯是背後元凶，原因是入侵烏克蘭遭制裁，且先前就對歐洲斷供天然氣。

瑞典地震學家表示，北溪天然氣洩漏現場監測來看，是由爆炸造成的，而不是地震或山體滑坡，相當於幾百公斤TNT的爆炸威力。

英國當局認為，北溪事件可能是由水下爆炸裝置的攻擊，這些裝置是遠程引爆的，任何水雷都可能在數月甚至數年前就被一條長鏈從船邊投下放到海底，或用水下無人機將其放置在北溪管道旁邊。

柏林赫蒂商學院教授Lion Hirth傾向於俄羅斯製造爆炸，若是真的相當令人擔憂，意味著俄國發出明確訊號，不久的將來將不會交付天然氣。

各方懷疑炸北溪是俄羅斯所為，但克里姆林宮發言人Dmitry Peskov反擊稱，指控俄羅斯是「愚蠢又荒謬」，他說北溪2號的兩條支線已注入天然氣並準備好輸氣，如今價格高昂的天然氣洩漏，並不符合俄方利益。

Peskov說，「我們從中受益了嗎？沒有，我們失去了一條向歐洲輸送天然氣的路線」。他強調，美國液化天然氣供應商向歐洲增加數倍供應，獲利大暴賺，這些企業想趁機撈更多油水。

周二（27日），北溪洩漏事件次日，波蘭、挪威和丹麥為一條戰略天然氣管道舉行開通儀式，該管線將使波蘭和歐盟減少對莫斯科依賴。挪威是歐洲天然氣生產和出口大國，也是歐洲紓解能源危機的救星之一。