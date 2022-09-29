在桃園機場旅客提領行李後不須排隊PCR檢測，入境流程更加順暢。（范揚光攝）

第一階段邊境解封政策29日上路，桃園機場由於取消入境PCR檢測，旅客再也不必排隊等候，相較以往整體入境流程更加順暢。

據桃園機場公司預估，29日入出境旅客有16185人次，30日達21508人次，都來到近來的新高。機場公司表示，每天都會擬定隔日監控計畫，隨時滾動檢討因應各種狀況。此外，為配合解封政策，設在兩航廈的戶外採檢區也功成身退，在最後一批旅客採檢完畢後隨即連夜拆除。

機場公司總經理范孝倫說，新制首日旅客入境動線相當順暢，即使是上下午兩個尖峰時段，旅客也不必久候多時，甚至下機後半小時就可以搭車離開。

范孝倫指出，接下來第二階段「0＋7」上路後，基本上整個機場的運作就會恢復成疫情前的正常狀態；為迎接解封後的更多旅客，機場公司也會積極與業者協調，盡量恢復因疫情而關閉的店面及餐飲服務。

從美國搭機返台的楊先生說，原本擔心新制實施後旅客會在航廈內塞車，結果出乎意料自己只花了約半小時就順利通關，就跟疫情前一樣。