路迦（6814)29日宣布，攜手日本最大日用品和化妝品領域批發商Arata株式會社（JP-2733

）進軍日本美妝市場！Arata將由旗下負責化妝品批發零售的子公司D-Nee Cosmetic，代理銷售路迦FreshO2品牌產品，每年應最低採購2億日圓（約4,394萬台幣）。

路迦的FreshO2成立於2018年，近年來在線上電商平台及線下實體通路經營有成，在疫情期間業績依然屢創新高，該公司前八月營收1.21億元，年增20.1％，上半年股淨損0.73元，法人認為，此次與D-Nee Cosmetic共同簽訂長期戰略合約，將有助於業績推升。

Arata株式會社是日本最大日用品和化妝品領域批發商，產品覆蓋超過4.5萬家店鋪，SKU數量超過10萬，擁有日本乃至全球產品完善的鋪貨系統，在日本零售業有著不可撼動的重要地位，此次D-Nee Cosmetic與路迦的互利合作，除了看好路迦FreshO2的嚴謹產品力，有機會為D-Nee Cosmetic拓市場增添新動能，路迦亦透過Arata株式會社旗下完整通域進軍日本市場，有助於路迦銷售業績與獲利表現更上一層樓。

路迦董事長唐稚超表示，該公司是以細胞治療、醫管、美妝保養三大事業體為主力，三方業務相輔相成，除了能提供細胞治療一條龍線性服務外，也可與各醫學中心、醫院、基因公司等聯盟夥伴，完成策略面提升附加價值的細胞治療服務，齊步搶攻台灣精準醫療市場的占有率表現。

唐稚超表示，品牌國際化是公司的核心策略，目前正持續強化行銷策略、提升國際品牌力，並擴大在全球市場的布局。在電商是以國際品牌如迪士尼、日本鬼滅之刃以及韓國知名網紅等國際品牌線上聯名方式進行，更是台灣故宮博物院創立97年以來，首間認同並聯名推出之彩妝品牌；而線下則在屈臣氏等實體通路上架。

另外，癌症細胞治療方面，已直接進軍美國FDA，正在台如火如荼進行肝癌臨床二期試驗收案中。