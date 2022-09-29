證交所今（29）日發布「獨立董事及審計委員會行使職權參考指引」，期能協助上市櫃公司提升董事職能、落實永續治理。為強化公司治理，自今（111）年起，所有上市櫃公司監察人將被審計委員會取代，獨立董事在審計委員會之職責更形重要。

為提供董事及審計委員會成員執行職務參考，證交所及櫃買中心共同委託中華公司治理協會，參酌國內外相關規範及國內運作實務，編輯並發布「獨立董事及審計委員會行使職權參考指引」，以提供上市櫃公司董事會參酌運用，並充分發揮其職能。

證交所、櫃買中心及中華公司治理協會，於今日共同辦理「2022獨立董事及審計委員會行使職權參考指引發布暨董監宣導會」，邀請上市櫃公司董事及公司治理主管參加，分享企業永續發展及近期公司治理法規修正、獨立董事及審計委員會行使職權之參考指引、以及推動上市櫃公司導入企業風險管理之機制。

目的希望協助董事會發揮監督與興利之效能，透過落實公司治理3.0，提升企業永續發展，並營造健全ESG生態體系，強化資本市場國際競爭力。

證交所總經理簡立忠於開幕致詞時表示，台灣公司治理現已發展到3.0階段，除納入ESG永續發展概念，並往強化董事會職能、提高資訊透明度等重要面向去推動。更重要的是根據金管會規定，111年起所有上市櫃公司都將設置審計委員會，全面取代過往監察人制度，是我國公司治理的重大改變。

他強調，期待透過「獨立董事及審計委員會行使職權參考指引」的發布，提供獨立董事履行職務時遵循的方向，包括董事履行職務應有的心態、法令賦予之職權範圍，如何運作審議及監督、內部控制與風險管理，與內部稽核、會計師之溝通等，提供獨立董事運作的參考，進而協助上市櫃公司董事會充分發揮職能，落實永續治理。

今天台北場宣導會以專題演講的方式介紹「企業永續發展及近期公司治理法規修正」、「獨立董事及審計委員會行使職權參考指引」、「推動上市櫃公司導入企業風險管理機制」等議題。

另外，證交所、櫃買中心及中華公司治理協會，將於10月6日、10月7日及10月11日假台中、高雄、台北再舉辦三場次。期望透過此活動，鼓勵各界共同為提升我國資本市場之健全發展而努力，進一步達到落實公司治理、提升企業永續發展及強化資本市場國際競爭力之核心願景。