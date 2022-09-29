台中市南區福田二街是樹義里重要東西向交通要道，多年來僅剩福田路至樹義五巷137弄尚未打通，為打通福田二街的最後一哩路，通車後串聯文心南路及光明路，說服地主無償提供土地，29日舉行工程完工典禮，完善地方交通。

台中市政府建設局指出，南區福田二街打通工程，總長度約278公尺、寬度15公尺，完工通車後串聯文心南路及光明路，形成樹義里周邊交通路網，造福鄉里，帶動地方發展。

「南區真的不一樣！」市長盧秀燕說，福田二街跨越南區、烏日、大里區，感謝郭姓及陳賴姓2位地主無償提供土地，讓市府開闢道路，大幅節省用地費約3億8560萬元，僅斥資2025萬元工程經費打通道路。

建設局長陳大田說，福田二街是樹義里重要東西向交通要道，多年來因土地經費龐大，僅剩福田路至樹義五巷137弄尚未打通，感謝兩位地主願意無償提供土地，讓市府完成打通福田二街的最後一哩路。

建設局指出，福田二街總長度約278公尺、寬度15公尺，原先是一塊農田，市府編列道路經費2025萬元，於去年10月底動工開闢，今年9月順利完工通車，讓南區往烏日區或大里區多了一條替代道路，同時解決附近排水問題。

市議員邱素貞表示，樹義里是南區人口最多的里，人口數有14767人，但里內福田二街周遭沒有主幹道路，福田二街被稻田分成兩邊，形成同路卻不通的情形，2015年曾辦理會勘，爭取早日打通，去年10月動工，未來可串聯文心南路及光明路，提供當地完善交通路網，增強地方運輸便利性。