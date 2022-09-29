資深媒體人陳斐娟主持東森財經新聞台《這！不是新聞》3年多，9月初傳不滿節目時段被同台節目《理財達人秀》壓縮，時段硬生生被砍半，因此氣憤走人，還在臉書暗諷「人在江湖漂，那有不挨刀」。事隔數日，《理財達人秀》主持人李兆華近日在臉書證實節目移到晚間10點播出，正好是陳斐娟原來的時段。

李兆華21日在臉書宣布《理財達人秀》電視播出時段改為晚間10點，但表示：「我的YT頻道被洗版了，大家嫌這樣網路看到的時間太晚，嗚嗚...請鐵粉們可以打開塵封的電視，第一時間看到我認真開車、認真分享產業內幕的身影。」

不過，有網友認為節目網路播出時間改為11點很好，沒什麼好抱怨，對此李兆華回應：「以電視台來說，是給了好的時段，我們很認真在製作，也因此對網民們就比較不好意思，之後會研究看看有沒有更好的上架時間。」過沒幾天，《理財達人秀》YouTube頻道上架時間提早至10點半，讓許多網友睡前能觀看，對此小編回應：「這是一定要的！大家的聲音我們都有聽到喔。」

至於陳斐娟，她原先主持3年多的節目《這！不是新聞》，電視播出時間本來為晚間9點到11點，9月初卻驚傳異動，時段縮減為晚間10點到11點，直接被砍半，她不願接受便負氣離職，12日在臉書證實此事：「大家都問我，為什麼離開東森？我只能說『人在江湖漂，那有不挨刀』」，更揶揄自己「怪只怪我眼鏡的度數不夠啦！」最後承諾粉絲很快會再相見。